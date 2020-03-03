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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 18:26
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    • 03.03.2020 18:26
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    Son dakika: Uluslararası piyasalarda koronavirüs paniği! sı düşüşle açıldı

    Son dakika haberi! sı, salı gününe düşüşle başladı. G7 maliye bakanları ve merkez sı başkanları, Kovid-19 salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirmişti.

    New York borsası düşüşle açıldı

    sı, salı gününe düşüşle başladı.

    Açılışta, endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.762,47 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.092,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.965,10 puandan işlem gördü.

    AÇIKLAMALAR SONRA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD Merkez sının () bu ay içerisinde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlayan piyasalar, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bugün yaptığı ortak açıklama sonrası aşağı yönlü bir seyri izledi.

    Analistler, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları tarafından Kovid-19 salgınına ilişkin yapılan açıklamanın küresel ekonomiyi destekleyecek somut önlemler içermemesi nedeniyle piyasalarda hayal kırıklığına neden olduğunu belirtiyor.

    G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Kovid-19 salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirmişti.

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