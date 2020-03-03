Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2020 18:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2020 18:19
    ABONE OL

    Son dakika: FED faiz kararı sonrası oldu? 3 Mart canlı dolar alış satış fiyatı son durum

    Son dakika haberine göre Amerikan Merkez Bankası Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Sürpriz karar sonrası dolar 6,10'un altını gördü. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden on binlerce kişi bu kapsamda daki son durumu araştırmaya başladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,10 seviyelerinden alıcı buluyor. Peki, FED faiz kararı sonrası oldu? 3 Mart canlı dolar alış satış fiyatı son durum

    FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. FED'in faiz kararının ardından piyasalardaki güncel gelişmeleri merak edenler dolardaki son durum hakkında araştırmaya başladı. 3 Mart Salı canlı dolar alış satış fiyatı son durum, bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı.

    FED FAİZ KARARI DOLARDA SON DURUM

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 3 Mart canlı dolar alış satış fiyatı son durum
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri