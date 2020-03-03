ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. FED'in faiz kararının ardından piyasalardaki güncel gelişmeleri merak edenler dolardaki son durum hakkında araştırmaya başladı. 3 Mart Salı canlı dolar alış satış fiyatı son durum, bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı.
FED FAİZ KARARI DOLARDA SON DURUM
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