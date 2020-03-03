4 Mart Çarşamba ecde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar maaşın yatıp yatmadığını kontrol ediyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşı ödemeleri için vatandaşlar yanıt arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak yatırılıyor. Peki, 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşları yattı mı? İşte detaylar…

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