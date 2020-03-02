Sıfır araçta boya şoku

Birliği Genel Başkanı, sıfır araçlarda değişen ve boyalı parça şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu., "Sıfır araç aldıktan 5-6 ay sonra tüketici servise gittiğinde 'Nerede kaza yaptınız?' sorusuyla karşılaşabiliyor. Tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini tavsiye ediyoruz. Ekspertizin söylediğinin aksine bir durum çıktığında sorumluluk ekspertize ait olur" diye konuştu.