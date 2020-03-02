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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    Sıfır araçta boya şoku

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araçlarda değişen ve boyalı parça şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu.

    Sıfır araçta boya şoku
    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araçlarda değişen ve boyalı parça şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu. Şahin, "Sıfır araç aldıktan 5-6 ay sonra tüketici servise gittiğinde 'Nerede kaza yaptınız?' sorusuyla karşılaşabiliyor. Tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini tavsiye ediyoruz. Ekspertizin söylediğinin aksine bir durum çıktığında sorumluluk ekspertize ait olur" diye konuştu.

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