Sıfır araçta boya şoku

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araçlarda değişen ve boyalı parça şikayetlerinin arttığını belirterek, tüketicilere aldıkları araçları ekspertize götürmeleri uyarısında bulundu. Şahin, "Sıfır araç aldıktan 5-6 ay sonra tüketici servise gittiğinde 'Nerede kaza yaptınız?' sorusuyla karşılaşabiliyor. Tüketicilere sıfır araç alırken bile ekspertize götürmelerini tavsiye ediyoruz. Ekspertizin söylediğinin aksine bir durum çıktığında sorumluluk ekspertize ait olur" diye konuştu.
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