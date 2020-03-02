Kantinler yasak dinlemiyor! İşte satılması yasak olan ürünlerin listesi

Okul kantinleri yasak dinlemiyor. 16 Eylül 2019'da uygulamaya giren yönetmelik ile kantinlerde abur cubur satılması yasak. MEB bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, 'Okul Gıdası' logosu bulunması zorunluluğu bulunuyor. Ancak hemen hemen tüm kantinler bu yasağı görmezden geliyor. Her markanın çeşit çeşit abur cuburları kantinler de boy gösteriyor. Kantinciler, bu ürünleri satmazsak kira bile ödeyemeyiz derken, okul yöneticileri, kantinlerin bu durumunu bildikleri için bazı şeylere göz yumduklarını söylüyor. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise, "Uygunsuz bir durumu hepimiz ALO 174'e bildirmeliyiz" dedi.
NELER SATILAMAZ?
Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi,
Kızartmalar,
Cipsler,
Tüm çikolata türleri, gofretler,
Tüm şeker ve şekerleme türleri,
10008; Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar,
Hamurlu, şerbetli tatlılar,
Tatlandırıcı içeren
ÖZLEM KAMER TERCANLI
NELER SATILAMAZ?
Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi,
Kızartmalar,
Cipsler,
Tüm çikolata türleri, gofretler,
Tüm şeker ve şekerleme türleri,
10008; Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar,
Hamurlu, şerbetli tatlılar,
Tatlandırıcı içeren
ÖZLEM KAMER TERCANLI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.