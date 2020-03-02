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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    Kantinler yasak dinlemiyor! İşte satılması yasak olan ürünlerin listesi

    Yasak olmasına rağmen kantinler, satışlarına devam ediyor. Başkanı Saner, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayan işletmecileri ALO 174’e bildirin çağrısında bulundu.

    Kantinler yasak dinlemiyor
    Okul kantinleri yasak dinlemiyor. 16 Eylül 2019'da uygulamaya giren yönetmelik ile kantinlerde satılması yasak. MEB bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, 'Okul Gıdası' logosu bulunması zorunluluğu bulunuyor. Ancak hemen hemen tüm kantinler bu yasağı görmezden geliyor. Her markanın çeşit çeşit abur cuburları kantinler de boy gösteriyor. Kantinciler, bu ürünleri satmazsak kira bile ödeyemeyiz derken, okul yöneticileri, kantinlerin bu durumunu bildikleri için bazı şeylere göz yumduklarını söylüyor. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise, "Uygunsuz bir durumu hepimiz ALO 174'e bildirmeliyiz" dedi.

    NELER SATILAMAZ?
    Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi,
    Kızartmalar,
    Cipsler,
    Tüm çikolata türleri, gofretler,
    Tüm şeker ve şekerleme türleri,
    10008; Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar,
    Hamurlu, şerbetli tatlılar,
    Tatlandırıcı içeren



    ÖZLEM KAMER TERCANLI

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