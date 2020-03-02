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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    İngiliz’in adresi Türkiye

    İngiltere'nin Daily Express gazetesi, paskalya tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere, coronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi önerdi. Güvenli ülke gösterilmemizle, özellikle İngilizler'in gözde tatil kenti Muğla'daki turizmciler sevindi.

    İngiliz’in adresi Türkiye
    İngiltere'nin Daily Express gazetesi, paskalya tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere, coronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi önerdi. Güvenli ülke gösterilmemizle, özellikle İngilizler'in gözde tatil kenti Muğla'daki turizmciler sevindi. TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "Rezervasyon artışı vardı. Güvenilir tatil ülkesi olmamız rezervasyonu daha da artıracaktır" dedi.

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