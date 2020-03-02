İngiliz’in adresi Türkiye

İngiltere'nin Daily Express gazetesi, paskalya tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere, coronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi önerdi. Güvenli ülke gösterilmemizle, özellikle İngilizler'in gözde tatil kenti Muğla'daki turizmciler sevindi. TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "Rezervasyon artışı vardı. Güvenilir tatil ülkesi olmamız rezervasyonu daha da artıracaktır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.