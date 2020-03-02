İngiliz’in adresi Türkiye

Daily Express gazetesi, paskalya tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere, coronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi önerdi. Güvenli ülke gösterilmemizle, özellikle İngilizler'in gözde tatil kenti Muğla'daki turizmciler sevindi., "Rezervasyon artışı vardı. Güvenilir tatil ülkesi olmamız rezervasyonu daha da artıracaktır" dedi.