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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 18:55
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    • 02.03.2020 18:55
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    Altın son 7 yılın rekor seviyelerine çıktı indi! 2 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

    Global piyasalarda korona virüsünün etkileri devam ederken nda da rekor rakamlar görülmeye başlandı. Halk arasında güvenilir bir liman olarak bilinen altındaki güncel durum vatandaşlar tarafından anlık olarak sorgulatılıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 azalışla 319,10 liradan tamamladı. İnternet üzerinden anlık olarak altın fiyatlarını araştıranlar çeyrek ve gram altının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 2 Mart anlık canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın son 7 yılın rekor seviyelerine çıktı indi!

    2 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını merak eden on binlerce kişi güncel altın fiyatlarını anlık olarak internet üzerinden araştırıyor. Bugün kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem gördü. İşte piyasaların ilk işlem gününde çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatı

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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    Haberler Ekonomi Altın son 7 yılın rekor seviyelerine çıktı indi! 2 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?
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