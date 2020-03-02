Altın son 7 yılın rekor seviyelerine çıktı indi! 2 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL oldu?

2 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını merak eden on binlerce kişi güncel altın fiyatlarını anlık olarak internet üzerinden araştırıyor. Bugün kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem gördü. İşte piyasaların ilk işlem gününde çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?