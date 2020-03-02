Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Marmaray’da sefer sıklığı arttı

    Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Marmaray'da çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışma ile Zeytinburnu ile Söğütlüçeşme arasında uygulanan iç döngü banliyö trenlerinin güzergahı 2 Mart (bugün) itibarıyla Maltepe'ye kadar uzatılarak, sefer aralıkları 8 dakikaya düşürülecek" dedi.

    Marmaray’da sefer sıklığı arttı
    Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Marmaray'da çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışma ile Zeytinburnu ile Söğütlüçeşme arasında uygulanan iç döngü banliyö trenlerinin güzergahı 2 Mart (bugün) itibarıyla Maltepe'ye kadar uzatılarak, sefer aralıkları 8 dakikaya düşürülecek" dedi. Turhan, düzenlemeyle kapasitenin de artacağını söyledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Marmaray’da sefer sıklığı arttı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri