Marmaray’da sefer sıklığı arttı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Marmaray'da çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışma ile Zeytinburnu ile Söğütlüçeşme arasında uygulanan iç döngü banliyö trenlerinin güzergahı 2 Mart (bugün) itibarıyla Maltepe'ye kadar uzatılarak, sefer aralıkları 8 dakikaya düşürülecek" dedi. Turhan, düzenlemeyle kapasitenin de artacağını söyledi.
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