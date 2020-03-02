Dövizle BES’ten 3 milyar euro

Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre, dövizli BES kapsamında 520 bin kişinin sisteme katılması, 10 yıllık dönemde fon tutarının 3 milyar euroya ulaşması hedefleniyor. Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre, dövizli BES kapsamında 520 bin kişinin sisteme katılması, 10 yıllık dönemde fon tutarının 3 milyar euroya ulaşması hedefleniyor. Hazal ATEŞ
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