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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    Dövizle BES’ten 3 milyar euro

    Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre, dövizli BES kapsamında 520 bin kişinin sisteme katılması, 10 yıllık dönemde fon tutarının 3 milyar euroya ulaşması hedefleniyor.

    Dövizle BES’ten 3 milyar euro
    Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre, dövizli BES kapsamında 520 bin kişinin sisteme katılması, 10 yıllık dönemde fon tutarının 3 milyar euroya ulaşması hedefleniyor.


    Hazal ATEŞ

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