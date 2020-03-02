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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    14.8 milyon kişi ALO 170’yi aradı

    Vatandaşın adeta danışmanı olan Alo 170 hattına gelen çağrılar son 10 yılda 100 milyonu geçti. Alo 170'e gelen çağrı sayısı geçen yıl toplam 14.8 milyona ulaştı.

    14.8 milyon kişi ALO 170’yi aradı
    Vatandaşın adeta danışmanı olan Alo 170 hattına gelen çağrılar son 10 yılda 100 milyonu geçti. Alo 170'e gelen çağrı sayısı geçen yıl toplam 14.8 milyona ulaştı.

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