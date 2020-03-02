14.8 milyon kişi ALO 170’yi aradı

Vatandaşın adeta danışmanı olan Alo 170 hattına gelen çağrılar son 10 yılda 100 milyonu geçti. Alo 170'e gelen çağrı sayısı geçen yıl toplam 14.8 milyona ulaştı. Vatandaşın adeta danışmanı olan Alo 170 hattına gelen çağrılar son 10 yılda 100 milyonu geçti. Alo 170'e gelen çağrı sayısı geçen yıl toplam 14.8 milyona ulaştı.
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