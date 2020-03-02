EFT artık 1 lira

İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonlarında yapılan düzenleme hayata geçti. Buna göre, banka müşterilerinden alınan havale ve EFT ücretleri düşürüldü. İnternetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL oldu.
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