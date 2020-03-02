EFT artık 1 lira

maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonlarında yapılan düzenleme. Buna göre, banka müşterilerinden alınan havale ve EFT ücretleri düşürüldü. İnternetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti1.000 TL'den fazlaysa 2 TL oldu.