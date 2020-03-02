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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    EFT artık 1 lira

    İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonlarında yapılan düzenleme hayata geçti.

    EFT artık 1 lira
    İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonlarında yapılan düzenleme hayata geçti. Buna göre, banka müşterilerinden alınan havale ve EFT ücretleri düşürüldü. İnternetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL oldu.

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