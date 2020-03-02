, emeklilerin büyük bölümü için promosyon yılı. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere. Bazı bankalar 2017'de belirlenen maaşa göreolan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken, bazıları da tutarı artırdı.