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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    Emekliye zamanı! Hangi emekli ne kadar alacak, tutar artacak mı?

    Milyonlarca emekli ikinci unu almaya hazırlanıyor. Araştırmalar başladı, merak edilen pek çok konu var. Peki yeni promosyonlar nasıl alınacak, nelere dikkat edilecek.İşte sorularınızın yanıtları...



    2020    , emeklilerin büyük bölümü için promosyon yılı. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere. Bazı bankalar 2017'de belirlenen maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken, bazıları da tutarı artırdı.

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    Haberler Ekonomi Emekliye promosyon zamanı! Hangi emekli ne kadar alacak, tutar artacak mı?
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