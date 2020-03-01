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    • 02.03.2020 02:57
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    Son dakika: 'de yayımlandı! 'den 11 ülkeye muafiyeti

    Son dakika haberi! 'nin bazı ülkelere muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 'de yayımlandı. Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi. İşte vize muafiyeti sağlanan ülkeler.

    Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

    'nin bazı ülkelere muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

    Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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