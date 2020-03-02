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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    Anneye en az 10.747 lira | lere devlet hangi destekleri veriyor?

    ler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi destekler ile devletten en az 10 bin 747 lira alabiliyor. İşte devlet tarafından annelere verilen destekler...



    Kadınlar     için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 10 bin 745 lira ödeniyor.

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    Haberler Ekonomi Anneye en az 10.747 lira | Çalışan annelere devlet hangi destekleri veriyor?
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