Kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 10 bin 745 lira ödeniyor.
Anneye en az 10.747 lira | Çalışan annelere devlet hangi destekleri veriyor?
Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi destekler ile devletten en az 10 bin 747 lira alabiliyor. İşte devlet tarafından annelere verilen destekler...
Kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 10 bin 745 lira ödeniyor.
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