Emeklilerin bankalar ile yaptığı promosyon anlaşması şubat ayının sonunda bitti. Yeni ödemeler 1 Mart itibariyle başlayacak. Emekliler maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki 2020 emekli promosyonu belli oldu mu? Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.

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