Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2020 11:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2020 11:25
    ABONE OL

    Mart ayı Bağkur emekli ödeme tarihleri hangi günler?

    13 milyon emekli gözlerini bu ay alacakları miktarlarına dikmiş durumda. Bu bağlamda ların ödeme tarihleri Google'da yüksek oranda araştırılıyor. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlandı. Yeni ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Promosyonlar için tahmini olarak ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. . Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Peki Mart ayı Bağkur hangi günler? Detaylar takvim.com.tr'de

    Mart ayı SSK Bağkur emekli promosyon ödeme tarihleri hangi günler?

    Emeklilerin bankalar ile yaptığı promosyon anlaşması şubat ayının sonunda bitti. Yeni ödemeler 1 Mart itibariyle başlayacak. Emekliler maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki 2020 emekli promosyonu belli oldu mu? Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Mart ayı SSK Bağkur emekli promosyon ödeme tarihleri hangi günler?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri