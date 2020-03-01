Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2020 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2020 11:21
    ABONE OL

    dan fırsatı! bağlanacak!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi () çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay mercine sunulması amacıyla şeklinde TBMM'ye sunuldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nca birçok konuda iyileştirme ve düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis'ten geçti.

    Torba yasadan emeklilik fırsatı! 5 bin güne maaş bağlanacak!

    Milyonların merakla beklediği torba yasa ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomiye ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis'te kabul edildi. Bir süredir Meclis'ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için önem arz eden; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği açıklandı.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Torba yasadan emeklilik fırsatı! 5 bin güne maaş bağlanacak!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri