Torba yasadan emeklilik fırsatı! 5 bin güne maaş bağlanacak!

Milyonların merakla beklediği torba yasa ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomiye ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis'te kabul edildi. Bir süredir Meclis'ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için önem arz eden; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği açıklandı.

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