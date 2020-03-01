5.6 trilyon dolar buharlaştı! Coronavirüs dünya ekonomisini tepetaklak etti...

Coronavirüs nedeniyle dünya ekonomisinin resesyona gireceği kaygıları piyasaları geçen hafta tepe taklak etti. Borsalar 2008 yılından bu yana en sert haftalık kayıplarını kaydetti. Dünya borsalarındaki genel durumu gösteren MSCI endeksi son iki haftada yüzde 12 değer kaybetti. Borsalardaki şirketlerin bir haftalık kaybı toplam 5.6 trilyon dolara ulaştı. Geçen hafta en fazla düşen borsa yüzde 19 ile Atina Borsası oldu. Borsa İstanbul'daki kayıp yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Geçen hafta dünyada yükseliş sergileyen borsa olmazken, Mısır Borsası sıfır değer kaybıyla krizden en az etkilenen piyasa oldu. Çin ekonomisi 30 yıldır ilk kez küçüldü.
● PETROL 4 YILIN DİBİNDE: 20 Şubat'ta 59 dolar olan brent tipi petrolün varil fiyatı, 28 Şubat'ta 49.67 dolara indi. Petrolde yüzde 14.2 ile son 4 yılın en büyük haftalık kaybı gerçekleşti.
● FED FAİZ İNDİREBİLİR: ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Coronavirüsün ABD büyümesi için risk oluşturduğunu belirterek, ekonomiyi desteklemek için gerekirse faiz indirimine hazır oldukları sinyali verdi. Yatırımcılar Haziran'a kadar üç faiz indirimi bekliyor.
● 5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA: Virüsün ortaya çıktığı bölge olan Hubei, küresel devlerin tedarik üssü olarak öne çıkarken, dünya üzerinde 51 bin şirketin bu bölgede bir ya da daha fazla birinci derecede tedarikçisi bulunuyor. Toplamda ise en az 5 milyon şirketin bir ya da ikinci derecede tedarikçisinin olduğu vurgulanıyor. Oxford Economics, Coronavirüsün salgına dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1.1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini belirtiyor.
● PETROL 4 YILIN DİBİNDE: 20 Şubat'ta 59 dolar olan brent tipi petrolün varil fiyatı, 28 Şubat'ta 49.67 dolara indi. Petrolde yüzde 14.2 ile son 4 yılın en büyük haftalık kaybı gerçekleşti.
● FED FAİZ İNDİREBİLİR: ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Coronavirüsün ABD büyümesi için risk oluşturduğunu belirterek, ekonomiyi desteklemek için gerekirse faiz indirimine hazır oldukları sinyali verdi. Yatırımcılar Haziran'a kadar üç faiz indirimi bekliyor.
● 5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA: Virüsün ortaya çıktığı bölge olan Hubei, küresel devlerin tedarik üssü olarak öne çıkarken, dünya üzerinde 51 bin şirketin bu bölgede bir ya da daha fazla birinci derecede tedarikçisi bulunuyor. Toplamda ise en az 5 milyon şirketin bir ya da ikinci derecede tedarikçisinin olduğu vurgulanıyor. Oxford Economics, Coronavirüsün salgına dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1.1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini belirtiyor.
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