Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler... Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Bazı milletvekilleri kredi ve kredi kartı borçları yüzünden banka sicili bozulan kişilere yönelik sicil affı getirilmesini Meclise getirilmesini teklif etmesinin ardından yine EYT sorununun çözülmesi isteyen bazı vekiller yeni yargı paketi içerisine EYT'liler için düzenlemelerin de girmesi için çalışmaya başladığı bekleniyor. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ