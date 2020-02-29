Piyasalarda korona virüsünün etkisi görülmeye devam ediyor. İki haftadır son 7 yılın zirve rakamlarını gören altın fiyatları rekorun ardından düşüşe geçti. Çeyrek ve gram altın fiyatları, hafta sonu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden yüz binlerce kişi 28 Şubat canlı ve anlık altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 29 Şubat anlık canlı çeyrek ve gram altın fiyatı

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?