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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 19:06
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    • 29.02.2020 19:06
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    Son 7 yılda hiç bu kadar yükselmemişti! 29 Şubat anlık canlı çeyrek ve gram ne kadar oldu?

    Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi hafta sonu güncel hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda 29 Şubat güncel altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 326,00 liradan işlem gördü. Peki, 29 Şubat anlık canlı çeyrek ve gram ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

    Son 7 yılın zirvesini görmüştü! İşte güncel altın fiyatları

    Piyasalarda korona virüsünün etkisi görülmeye devam ediyor. İki haftadır son 7 yılın zirve rakamlarını gören altın fiyatları rekorun ardından düşüşe geçti. Çeyrek ve gram altın fiyatları, hafta sonu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden yüz binlerce kişi 28 Şubat canlı ve anlık altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 29 Şubat anlık canlı çeyrek ve gram altın fiyatı

    ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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