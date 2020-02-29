Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.02.2020 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.02.2020 17:12
    ABONE OL

    ne kadar oldu? 2020 Mart TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

    Mart ayı geldi çattı. Yeni ayın gelmesiyle birlikte özellikle şu günlerde 'kira artış oranı' hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Kira oranlarını hesaplamak isteyen milyonlarca ev sahibi ve kiracı nı öğrenmek istiyor. Bu ay Şubat ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli olmuştu. Bu kapsamda yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağını öğrenmek isteyenler Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Mart TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

    Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    Mart ayı kira artış oranını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yeni ayda uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. 3 Şubat tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı netleşmişti. İşte 2020 yılı TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi hakkında detaylar

    MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

    2020 yılı Mart ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü saat 20.00'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

    Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Mart TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri