Mart ayı kira artış oranını öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yeni ayda uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. 3 Şubat tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı netleşmişti. İşte 2020 yılı TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi hakkında detaylar

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Mart ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Mart Salı günü saat 20.00'de açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...