Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.02.2020 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.02.2020 16:43
    ABONE OL

    Mart ayı geldi çattı! Emekliye ne kadar promosyon ödenecek? Promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

    Emekliye ne kadar promosyon ödenecek? Mart ayında promosyon alacak olan milyonlarca emeklinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişi özellikle Mart ayına saatler kala kendilerine sunulacak teklifi incelemek istiyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona erecek. Peki, emekliye promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ödemelere dair merak edilen detaylar

    Emekliye ne kadar promosyon ödenecek?

    Promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon teklifi sunacağı merak ediliyor. Bankaların emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekliye ne kadar promosyon ödenecek? İşte detaylar

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

    GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

    AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

    DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

    Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Mart ayı geldi çattı! Emekliye ne kadar promosyon ödenecek? Promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri