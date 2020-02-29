Dünya Bankası: Türkiye potansiyelini aşacak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, "2019'un son çeyreğinde ekonomi canlanmaya başladı. 2020'de de bu istikrarlaşma devam edecek. 2020 için yüzde 3, 2021 için yüzde 4 büyüme öngörüyoruz" dedi. Kouame, "Yeni Ekonomi Programı ve Ulusal Kalkınma Planı'ndaki politika önerileri uygulamaya geçerse, Türkiye büyüme açısından kesinlikle potansiyelinin de ötesine geçecek" diye konuştu.
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