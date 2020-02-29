Dünya Bankası: Türkiye potansiyelini aşacak

Türkiye'nin büyüme verilerininbeklentilerin üzerinde geldiğinibelirterek, "2019'un son çeyreğindeekonomi canlanmaya başladı. 2020'dede bu istikrarlaşma devam edecek.2020 için yüzde 3, 2021 için yüzde 4büyüme öngörüyoruz" dedi. Kouame,"Yeni Ekonomi Programı ve UlusalKalkınma Planı'ndaki politika önerileriuygulamaya geçerse, Türkiye büyümeaçısından kesinlikle potansiyelinin deötesine geçecek" diye konuştu.