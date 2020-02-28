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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 22:54
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    • 28.02.2020 22:54
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    Başkanı Powell'dan "koronavirüs" açıklaması: Yakında izliyoruz

    Merkez Bankası () Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

    Fed'den flaş koronavirüs açıklaması

    Merkez Bankası () Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

    Powell, yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

    YAKINDAN İZLİYORUZ
    Koronavirüsün ekonomik faaliyetler için gelişen riskler oluşturduğuna dikkati çeken Powell, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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