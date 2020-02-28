28 Şubat güncel altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 326,00 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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