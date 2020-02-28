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    • 28.02.2020 19:38
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    Çeyrek ve gram ne kadar oldu? Altın fiyatları rekorun ardından hızlı düşüşe geçti!

    Çeyrek ve gram haftanın kapanış gününde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden yüz binlerce kişi 28 Şubat altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. İki haftadır son 7 yılın zirve rakamlarını gören altın fiyatları rekorun ardından hızlı düşüşe geçti. Peki, çeyrek ve gram oldu? İşte piyasaların son işlem gününde güncel altın fiyatları

    Altın fiyatları rekorun ardından hızlı düşüşe geçti!

    28 Şubat güncel altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 326,00 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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    Haberler Ekonomi Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları rekorun ardından hızlı düşüşe geçti!
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