2020 yılı imar affı var mı? İmar affı gelecek mi? Soruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda İmar Barışı hakkında son dakika haberi geldi. Bakan Kurum milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama ile ilgili yeni bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi. İzinsiz inşa edilen çoğu gayrimenkul imar affı kapsamındadır. Bu aftan faydalanma hakkı olan kişiler için 6785 sayılı kanun uygulanmaktadır. Öte yandan, kanuna göre, B bendi haricinde belediye ve mücavir alan içerisindeki sanayi, depolama, turistik, tarımsal alanlarda, askeri bölgelerde bulunan yapılar ve boğaz hattında yer alan yapılar imar affı kapsamı dışında yer almaktadır.

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