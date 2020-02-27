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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 19:09
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    • 27.02.2020 19:09
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan FİKKO paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , ve Kalkınma Komitesi toplantısında, Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin 'ye etkilerini ve atılması gereken adımları ele aldıklarını bildirdi.

    Bakan Albayrak'tan FİKKO paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.



    Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.

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