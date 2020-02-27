Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.







Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.

