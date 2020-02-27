Yeni ayı heyecanla bekleyen milyonlarca emekli vatandaş bankalar tarafından kendilerine sunulacak teklifleri merak ediyor. Bankaların promosyon yarışı sürerken milyonlarca kişi özellikle şu günlerde "Emekli promosyonu ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yaklaşık 13 milyon kişi yeni promosyon tekliflerini beklemeye başladı.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...