Korona virüsü piyasalarda yaşanan gelişmelerde etkili oluyor. Özellikle iki haftalık süreçte altın piyasasında farklı değişimler gözlemleniyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 328,00 liradan tamamladı. Yükseliş ve düşüşlerle birlikte altın alıp yatırım yapan ya da altın almayı düşünen vatandaşlar yatırım yapılıp yapılmaması gerektiğini öğrenmek istiyor. Yeni tip koronavirüs salgınının Çin'in ardından Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini artırması altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden oluyor. Uzmanlar altın alıp yapanları uyardı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 328,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 328,00 liradan işlem gördü.