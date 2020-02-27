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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 18:29
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    • 27.02.2020 18:29
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    Son dakika: 27 Şubat 2020 tarihini düşüşle tamamladı

    Son dakika haberi! 'da BIST 100 endeksi, 4.752,89 puan azalarak 110.418,37 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 110.418,37 puanı, en yüksek 114.463,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,13 değer kaybıyla tamamladı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 değer kaybıyla 110.418,37 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.752,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,62 ve holding endeksi yüzde 4,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,48 ile spor oldu.




    KORONAVİRÜS ETKİSİ
    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dünya borsaları genelinde sert düşüşler görüldüğünü ifade etti.

    Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının arttığını anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili açıklamasında çözüme ilişkin yeni bir yönlendirme olmamasının pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

    Yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, 'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

    Ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.



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