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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 17:47
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    • 27.02.2020 17:47
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    sı düşüşle başladı

    sı Açılışta, endeksi yüzde 1,6 azalışla 26.526 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 3.053,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kaybıyla 8.744,03 puandan işlem gördü.

    New York borsası düşüşle başladı

    sında endeksler, perşembe gününe satış ağırlıklı başladı.

    Açılışta, endeksi yüzde 1,6 azalışla 26.526 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,1 düşüşle 3.053,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kaybıyla 8.744,03 puandan işlem gördü.

    ABD Başkanı 'ın dün Kovid-19 salgını konusunda açıklama yapacağını duyurmasıyla piyasalarda sınırlı bir toparlanma görülmüş ve çarşamba gününü karışık seyirle tamamlamıştı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle endekslerdeki negatif seyrin sürdüğünü belirtiyor.

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