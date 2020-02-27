Gözler kararda! Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat enflasyon beklentisi nedir?

2020 Şubat ayı enflasyon beklentisi ve tahminleri özellikle ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Arama motorlarında Şubat ayı enflasyon oranları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, 2020 Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler

2020 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayının enflasyon verileri, 3 Mart Salı günü sabah saatlerinde açıklanacak.