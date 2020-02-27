İhracatta hedefi 25 milyon dolar

Türkiye'de sahip olduğu 4 fabrika ve 171 şube ile toplam 2 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan Kilim Mobilya, 2020 hedeflerini açıkladı. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, 2020 ihracat hedeflerini 25 milyon dolar olarak açıklarken, derinleşecekleri pazarları Latin Amerika, İspanya, İrlanda, İngiltere, Fransa, Gana, Gine ve Senegal olarak sıraladı. Şahin, yurt içi mağaza sayısını 200'e, yurt dışı mağaza sayısını 35'e, ihracat yaptıkları ülke sayısını da 44'den 50'ye çıkaracaklarını aktardı.
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