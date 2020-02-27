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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 Gazete
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    ta hedefi 25 milyon dolar

    'de sahip olduğu 4 fabrika ve 171 şube ile toplam 2 bin kişiye olanağı sağlayan , 2020 hedeflerini açıkladı. Kilim Mobilya Genel Müdürü , 2020 hedeflerini 25 milyon dolar olarak açıklarken, derinleşecekleri pazarları , , İrlanda, , , Gana, Gine ve Senegal olarak sıraladı.

    İhracatta hedefi 25 milyon dolar
    Türkiye'de sahip olduğu 4 fabrika ve 171 şube ile toplam 2 bin kişiye olanağı sağlayan Kilim Mobilya, 2020 hedeflerini açıkladı. Genel Müdürü Cihat Şahin, 2020 hedeflerini 25 milyon dolar olarak açıklarken, derinleşecekleri pazarları , , İrlanda, , , Gana, Gine ve Senegal olarak sıraladı. Şahin, yurt içi mağaza sayısını 200'e, yurt dışı mağaza sayısını 35'e, ihracat yaptıkları ülke sayısını da 44'den 50'ye çıkaracaklarını aktardı.

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