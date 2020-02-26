New York borsası, çarşamba gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 123,50 puan kayıpla (yüzde 0,46) 26.957,86 puana ve S&P 500 endeksi 11,81 puan (yüzde 0,38) düşüşle 3.116,40 puana geriledi.
Nasdaq endeksi ise kapanışta, 15,16 puan (yüzde 0,17) artışla 8.980,77 puana yükseldi.
Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.
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