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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 00:19
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    • 27.02.2020 00:19
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    Son dakika: sı karışık seyirle kapandı

    Son dakika haberi! sı, çarşamba gününü karışık seyirle tamamladı. Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.

    New York borsası karışık seyirle kapandı

    sı, çarşamba gününü karışık seyirle tamamladı.

    Kapanışta, endeksi 123,50 puan kayıpla (yüzde 0,46) 26.957,86 puana ve S&P 500 endeksi 11,81 puan (yüzde 0,38) düşüşle 3.116,40 puana geriledi.

    Nasdaq endeksi ise kapanışta, 15,16 puan (yüzde 0,17) artışla 8.980,77 puana yükseldi.

    Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.

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