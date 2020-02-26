27 Şubat taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü? Kredi faizleri birer birer çakılıyor, satışlarda büyük artış!

Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. Peki, 27 Şubat taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü? İşte detaylar
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94
Diğer bankaların güncel faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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