Gaziye kamuda iş fırsatı

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren torba yasa tasarısının Meclis maratonu sürüyor. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemelerine göre, 5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gaziler ikinci maaş bağlanabilmesine hak kazanacak. İkinci aylığa hak kazanamayanlardan isteyenler, kamu kurumlarında istihdam edilebilecek. Gurbetçiler dövizle BES'e girebilecek.
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