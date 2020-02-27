Emekliler, bu yılın ikinci maaş zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.
Emekliye en az 2.767 lira | 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Emekliler, bu yılın ikinci maaş zammını Temmuz'da alacak. 2 milyona yakın memur emeklisine Temmuz’da en az yüzde 4 zam var. Ayrıca enflasyon farkı da var. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...
Emekliler, bu yılın ikinci maaş zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.
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