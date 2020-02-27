, bu yılın ikinci maaş zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek

Emekliye en az 2.767 lira | 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?