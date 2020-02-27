Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Emekliye en az 2.767 lira | 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

    Emekliler, bu yılın ikinci maaş mını Temmuz'da alacak. 2 milyona yakın memur emeklisine Temmuz’da en az yüzde 4 zam var. Ayrıca farkı da var. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...



    Emekliler    , bu yılın ikinci maaş zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emekliye en az 2.767 lira | 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri