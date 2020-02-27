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    • 27.02.2020 23:13
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    BİM 28 Şubat aktüel kataloğu görücüye çıktı! BİM Cuma indiriminde o ürünlerdeki indirim göze çarpıyor

    Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e Salı ve Cuma günleri gelen indirimli ürünler yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. kataloğu yine dolu dolu sürprizlerle geldi. Cuma günü indirimlerinde birçok ürün kampanyalı olarak satışa sunulacak. Ön plana çıkan ürünler arasında ev ürünleri yer alıyor. BİM marketlerin Cuma günü kampanyaları ve en güncel ürünler takvim.com.tr farkıyla sizlerin karşısında. İşte 28 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

    28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. BİM marketlerde cuma günü indirimleri açıklandı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuracak. Birbirinden farklı ürünlerinin bulunduğu katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler

    BİM'DE O ÜRÜNLERDE İNDİRİM FIRSATI

    M6 CEP TELEFONU MEIZU

    • 4.5 G

    • Android işlemci; Android 7.0

    • 5.7 inch HD + ekran

    • 3 GB Ram

    • 32 GB dahili hafıza

    • 1.5 GHz 8 Çekirdek İşlemci

    • 13 MP + 2 MP arka kamera

    • 8 MP ön kamera

    • Parmak izi okuyucu arka kapakta 3300 mAh batarya

    • 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

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    Haberler Ekonomi BİM 28 Şubat aktüel kataloğu görücüye çıktı! BİM Cuma indiriminde o ürünlerdeki indirim göze çarpıyor
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