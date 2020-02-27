BİM 28 Şubat aktüel kataloğu görücüye çıktı! BİM Cuma indiriminde o ürünlerdeki indirim göze çarpıyor

28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. BİM marketlerde cuma günü indirimleri açıklandı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuracak. Birbirinden farklı ürünlerinin bulunduğu katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler
BİM'DE O ÜRÜNLERDE İNDİRİM FIRSATI
M6 CEP TELEFONU MEIZU
• 4.5 G
• Android işlemci; Android 7.0
• 5.7 inch HD + ekran
• 3 GB Ram
• 32 GB dahili hafıza
• 1.5 GHz 8 Çekirdek İşlemci
• 13 MP + 2 MP arka kamera
• 8 MP ön kamera
• Parmak izi okuyucu arka kapakta 3300 mAh batarya
• 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza
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