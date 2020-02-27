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BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı

BİM aktüel kataloğu yine dolu dolu geliyor. Bu kapsamda 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. BİM marketlerde cuma günü indirimleri açıklandı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuracak. Birbirinden farklı ürünlerinin bulunduğu katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler

27.02.2020 23:12 - Son Güncelleme: 27.02.2020 23:12
BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e Salı ve Cuma günleri gelen indirimli ürünler yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dolu dolu sürprizlerle geldi. Cuma günü indirimlerinde birçok ürün kampanyalı olarak satışa sunulacak. Ön plana çıkan ürünler arasında ev ürünleri yer alıyor. BİM marketlerin Cuma günü kampanyaları ve en güncel ürünler takvim.com.tr farkıyla sizlerin karşısında. İşte 28 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı

M6 CEP TELEFONU MEIZU

• 4.5 G

Android işlemci; Android 7.0

• 5.7 inch HD + ekran

• 3 GB Ram

• 32 GB dahili hafıza

• 1.5 GHz 8 Çekirdek İşlemci

• 13 MP + 2 MP arka kamera

• 8 MP ön kamera

• Parmak izi okuyucu arka kapakta 3300 mAh batarya

• 128 GB'a kadar arttırılabilir hafız

BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı

BUHAR KAZANLI ÜTÜ

• Çıkarılabilir su haznesi

• 100 g/dk sürekli buhar

• Ütüleme sırasında su dolumu yapılabilir

• Kireç temizleme zamanını ses ve ışık ile hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

• Isınma süresi 2 dakika

• Seramik taban

• Dikey buhar püskürtme

BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı
BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı
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