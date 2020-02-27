BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e Salı ve Cuma günleri gelen indirimli ürünler yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dolu dolu sürprizlerle geldi. Cuma günü indirimlerinde birçok ürün kampanyalı olarak satışa sunulacak. Ön plana çıkan ürünler arasında ev ürünleri yer alıyor. BİM marketlerin Cuma günü kampanyaları ve en güncel ürünler takvim.com.tr farkıyla sizlerin karşısında. İşte 28 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...