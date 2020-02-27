BİM 28 Şubat aktüel kataloğu! BİM'de Cuma günü indirimli satılacak ürünler görücüye çıktı
BİM aktüel kataloğu yine dolu dolu geliyor. Bu kapsamda 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler merak konusu oldu. BİM marketlerde cuma günü indirimleri açıklandı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuracak. Birbirinden farklı ürünlerinin bulunduğu katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler
27.02.2020 23:12
- Son Güncelleme: 27.02.2020 23:12
Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'e Salı ve Cuma günleri gelen indirimli ürünler yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dolu dolu sürprizlerle geldi. Cuma günü indirimlerinde birçok ürün kampanyalı olarak satışa sunulacak. Ön plana çıkan ürünler arasında ev ürünleri yer alıyor. BİM marketlerin Cuma günü kampanyaları ve en güncel ürünler takvim.com.tr farkıyla sizlerin karşısında. İşte 28 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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