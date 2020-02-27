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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 22:34
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    • 27.02.2020 22:34
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    İş arayanlara müjde! 'da 54 bin 689 açık iş ilanı duyuruldu! İşte meslek alım yapılacak alanlar

    'da yayımlanan 54 bin 689 açık iş ilanıyla yeni işçi alımları yapılmaya devam ediyor. Kurum her hafta olduğu gibi işsizlik oranını düşürmek ve istihdamın artırılması amacıyla her gün yeni ilanlar duyuruyor. Çeşitli tarihler aralığında resmi internet sitesinden binlerce ilan duyuran kurum iş arayan binlerce kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara kişiler rahatlıkla ulaşıp başvuru yapabiliyor, kendi sektörüyle ilgili alanlarda kolaylıkla detaylara ulaşabiliyor. İŞKUR'da halen yaklaşık 54 bin 689 açık iş bulunuyor. İşte meslek meslek alım yapılacak kadrolar

    İŞKUR'da 54 bin 689 açık iş ilanı duyuruldu!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan yeni ilanlarla 54 bin 689 açık işçi alımı yapılacak. Her hafta Türkiye genelinde binlerce kurum personel ve işçi alımları gerçekleştiren İŞKUR 2020 yılının başından itibaren 153 binden fazla vatandaşa iş buldu. Bu kapsamda güncel işçi alımı ilanları takip eden vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru hakkındaki diğer detayları merak ediyor. Peki, İŞKUR'dan hangi alanlara işçi alımı yapılacak? İşte ilanlar hakkında bilgiler

    İŞKUR'DAN HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

    Meslek: Beden işçisi
    Açık iş: 9.343

    Meslek: Makineci (Dikiş)
    Açık iş: 2.482

    Meslek: Temizlik görevlisi
    Açık iş: 1.656

    Meslek: Satış danışmanı
    Açık iş: 1640

    Meslek: Konfeksiyoncu
    Açık iş: 1.279

    Meslek: Garson
    Açık iş: 1.158

    Meslek: Kasiyer
    Açık iş: 750

    Meslek: Çağrı merkezi temsilcisi
    Açık iş: 680

    Meslek: Gazaltı kaynakçısı
    Açık iş: 700

    Meslek: Güvenlik görevlisi
    Açık iş: 588

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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    İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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