Aydınlı’da TMSF farkı

TMSF kayyumluğunda Ocak 2017'den bu yana yönetilen Aydınlı Grup, istikrarlı büyümesini 2019'da da kesintisiz sürdürdü. 12 şirketiyle tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı, grup cirosunu 3 milyar liraya ulaştırdı. Aydınlı, 2018'de 2 milyar lira seviyesinde olan hazır giyim cirosunu 2.5 milyar liraya yükseltti. Grup, 2020 hedefini ise 3.3 milyar lira olarak belirlendi. Son 3 yılda 186 yeni mağaza açarak toplamda 659 mağazaya ulaşan Aydınlı Grup, yıl sonuna kadar mağaza sayısını da 714'e çıkaracak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Aydınlı Grup, göstermiş olduğu yüksek performansla, 2019'da da büyük bir başarıya imza attı. Paylaşılan rakamlar, Aydınlı Grup'un sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösterdiğini gözler önüne serdi. Hazır giyimde 2019'da bir önceki yıla göre ciroda yüzde 27'lik büyüme başarısı gösterdi. Bunlar çalışma arkadaşlarımın başarısı" dedi. Grubu devraldıkları 2017 başından bu yana gerçekleşen ciro artışının yüzde 125'i bulduğunu anlatan Gülal, Aydınlı Grubu'nun 2020 ciro hedefinin ise yüzde 30 büyüme gerçekleştirmek ve 3.3 milyar lira yakalamak olduğunu söyledi.
VERGİ REKORU
Grubun 2019'daki güçlü performansı sayesinde ülkeye de hizmet ettiğini, vergi rekortmeni olduklarını anlatan Gülal, "Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasında Aydınlı Grup olarak 84'üncü sıraya yerleştik" diye konuştu.
807 ŞİRKET, 80 BİN ÇALIŞAN
Toplantıda soruları da cevaplandıran Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde 807 şirket bulunduğunu ve bunlara milletimiz adına vaziyet ettiklerini söyledi. Gülal, "Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 2016'dan bu yana yüzde 42 büyüyerek 60.3 milyar liraya ulaştı. Özkaynak büyüklüğü de yüzde 40 büyüyerek 26 milyar lira seviyesine çıktı. Şu anda bu şirketlerde 40 bin 669 kişi çalışıyor. Tedarikçilerle bu sayı 70-80 bin seviyelerine çıkıyor" dedi.
AVRUPA'NIN EN KUVVETLİSİYİZ
Muhiddin Gülal, mevduatta sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi: "Buna istinaden de oluşturduğumuz bir rezerv var. Bu rezerv an itibarıyla 49.4 milyar lira seviyesinde. Burada önemli olan rezervin sigortalı mevduat karşılama oranı. Bu rakamı 150 bine çıkardıktan sonra sigortalı mevduatımız hemen hemen 750 milyar liraya yükseldi. Karşılama oranımız yüzde 6 seviyesinde. Bu Avrupa'nın en yüksek oranı. Bu manada Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Bu kararın mevduata çok olumlu yansıması oldu. Oransal olarak da bankalarımızda hemen hemen yüzde 4-5 seviyesinde mevduat artışı oldu."
Koronavirüsün şirket faaliyetlerine etkisine de değinen Muhiddin Gülal, "Krizin şirketlerimizin lehine dönebileceğini düşünüyorum. Giresun'daki çorap fabrikamız siparişe yetişemiyor" dedi.
VERGİ REKORU
Grubun 2019'daki güçlü performansı sayesinde ülkeye de hizmet ettiğini, vergi rekortmeni olduklarını anlatan Gülal, "Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasında Aydınlı Grup olarak 84'üncü sıraya yerleştik" diye konuştu.
807 ŞİRKET, 80 BİN ÇALIŞAN
Toplantıda soruları da cevaplandıran Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde 807 şirket bulunduğunu ve bunlara milletimiz adına vaziyet ettiklerini söyledi. Gülal, "Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 2016'dan bu yana yüzde 42 büyüyerek 60.3 milyar liraya ulaştı. Özkaynak büyüklüğü de yüzde 40 büyüyerek 26 milyar lira seviyesine çıktı. Şu anda bu şirketlerde 40 bin 669 kişi çalışıyor. Tedarikçilerle bu sayı 70-80 bin seviyelerine çıkıyor" dedi.
AVRUPA'NIN EN KUVVETLİSİYİZ
Muhiddin Gülal, mevduatta sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi: "Buna istinaden de oluşturduğumuz bir rezerv var. Bu rezerv an itibarıyla 49.4 milyar lira seviyesinde. Burada önemli olan rezervin sigortalı mevduat karşılama oranı. Bu rakamı 150 bine çıkardıktan sonra sigortalı mevduatımız hemen hemen 750 milyar liraya yükseldi. Karşılama oranımız yüzde 6 seviyesinde. Bu Avrupa'nın en yüksek oranı. Bu manada Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Bu kararın mevduata çok olumlu yansıması oldu. Oransal olarak da bankalarımızda hemen hemen yüzde 4-5 seviyesinde mevduat artışı oldu."
Koronavirüsün şirket faaliyetlerine etkisine de değinen Muhiddin Gülal, "Krizin şirketlerimizin lehine dönebileceğini düşünüyorum. Giresun'daki çorap fabrikamız siparişe yetişemiyor" dedi.
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