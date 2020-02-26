Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kredi alma şartlarını ve güncellenen faiz oranlarını takvim.com.tr'de sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası kredi faiz oranları anlık olarak değişebiliyor. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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