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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 14:58
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    • 26.02.2020 15:15
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    2020 yılında o çalışanlar için 2 bin 501,55 lira oldu!

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı resmi yapılan resmi açıklamada genelinde ile çalışanlar 2020 yılında 2 bin 324,71 lira aldıkları açıklanırken kapıcılık görevinde çalışanlar için asgari ücret maaşı 2020 yılında 2 bin 501,55 lira olduğu görüldü. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında arttırılmıştı. Aynı zamanda hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda asgari ücret ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak.

    2020 yılında asgari ücret o çalışanlar için 2 bin 501,55 lira oldu!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan resmi açıklamada Türkiye genelinde asgari ücret ile çalışanlar 2020 yılında 2 bin 324,71 lira aldıkları açıklanırken kapıcılık görevinde çalışanlar için asgari ücret maaşı 2020 yılında 2 bin 501,55 lira olduğu görüldü. Yapılan resmi açıklamada kapıcılık görevini gerçekleştiren çalışanların maaşında damga vergisi alınmadığı açıklandı. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir.

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    Haberler Ekonomi 2020 yılında asgari ücret o çalışanlar için 2 bin 501,55 lira oldu!
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