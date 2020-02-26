Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan resmi açıklamada Türkiye genelinde asgari ücret ile çalışanlar 2020 yılında 2 bin 324,71 lira aldıkları açıklanırken kapıcılık görevinde çalışanlar için asgari ücret maaşı 2020 yılında 2 bin 501,55 lira olduğu görüldü. Yapılan resmi açıklamada kapıcılık görevini gerçekleştiren çalışanların maaşında damga vergisi alınmadığı açıklandı. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir.

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