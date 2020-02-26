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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 16:18
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    • 26.02.2020 16:21
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    'ndan flaş açıklaması!

    Türkiye Cumhuriyeti ’nın Şubat ayı toplantı özeti yayınlandı. Özette beklentilerinin olumlu görünümü koruduğu belirtilerek, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek” ifadeleri kullanıldı.

    Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

    Türkiye Cumhuriyet 'nın (), Şubat ayı para politikası toplantı özeti yayınlandı.

    beklentilerindeki olumlu görünümün korunduğu belirtilen toplantı özetinde, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek." dendi.

    TCMB özetinde makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği belirtilirken kredi kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon etkilerinin izlendiği ifade edildi.

    TCMB notunda "Tahsili gecikmiş alacakların kredi arzı üzerindeki olası etkileri izleniyor." belirtildi.

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