Altın fiyatlarındaki güncel durum özellikle piyasaların kapanış saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı. Bu kapsamda 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?