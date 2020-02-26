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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 17:54
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    • 26.02.2020 17:54
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    günü nasıl kapattı? 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu?

    Son dönemde nda dalgalı bir seyir yaşanıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş "Altın fiyatları günü nasıl kapattı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları...

    Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu?

    Altın fiyatlarındaki güncel durum özellikle piyasaların kapanış saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı. Bu kapsamda 26 Şubat anlık cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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