Sabancı gelirlerini yüzde 10 artırdı

Sabancı Holding'in gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 60 milyar lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, disiplinli finansal yönetimin olumlu sonuçlarının bu döneme yansıdığını kaydetti.
Sabancı Holding'in gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 60 milyar lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, disiplinli finansal yönetimin olumlu sonuçlarının bu döneme yansıdığını kaydetti.
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