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    • 26.02.2020 11:00
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    Son dakika: Bakan Varank duyurdu! Tarihimizin rekorunu kırdık

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle, Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının Türkiye'ye kayabileceğini belirtti. Varank ayrıca Aralık 2019 ve Ocak 2020'de verilen teşvik belgeleri ile rekor kırıldığını açıkladı.

    Bakan Varank duyurdu! Tarihimizin rekorunu kırdık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle, Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının Türkiye'ye kayabileceğini belirtti. Varank ayrıca Aralık 2019 ve Ocak 2020'de verilen teşvik belgeleri ile rekor kırıldığını açıkladı.

    İşte Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar
    "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var.
    Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.
    Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alıyoruz. Programa başvurular 2 Mart'ta başlayacak."

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