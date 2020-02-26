OYAK, Total ve M Oil’i devralıyor

OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı. OYAK'tan yapılan açıklamada, kurumun, iki şirketi devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunduğu ifade edildi.
OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı. OYAK'tan yapılan açıklamada, kurumun, iki şirketi devralmak için RekabetKurulu'na başvuruda bulunduğu ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.