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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
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    OYAK, Total ve M Oil’i devralıyor

    OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı. OYAK'tan yapılan açıklamada, kurumun, iki şirketi devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunduğu ifade edildi.

    OYAK, Total ve M Oil’i devralıyor
    OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı. OYAK'tan yapılan açıklamada, kurumun, iki şirketi devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunduğu ifade edildi.

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