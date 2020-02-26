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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 16:13
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    • 26.02.2020 16:14
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    İş kurana 60 bin lira hibe! Hangi meslekler için verilecek?

    ve üzerinden yeni iş kuracaklara güzel haber geldi. Bu bağlamda özellikle kadınları teşvik etmek için 60 bin lira hibe verilecek. Verilen bu hibe geri ödemesiz olacak. Detayları takvim.com.tr'de açıkladık. Peki 60 bin hibe hangi meslekler için verilecek? Küçük ve ve olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle , Sanayi ve 'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. 1990 yılında kuruluşu tamamlanmıştır

    İş kurana 60 bin lira hibe! Hangi meslekler için verilecek?

    Herkes kendi işinin patronu olmak istiyor. Bu bağlamda KOSGEB bu imkanı sizlere sunuyor. İş fikri KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alan yeni girişimciler için kurulmuş olan bir destek programdır. Program 2020 yılı itibarı ile 60.000 TL kadar hibe olanağı sağlamaktadır.
    Kendi işinin patronu olmak isteyenlere devlet birçok kurumu aracılığı ile destek oluyor. Özellikle işgücüne katılımını artırmak için kadın girişimcilere, engelli girişimci, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına avantajlı imkanlar sağlanabiliyor. KOSGEB ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur.

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