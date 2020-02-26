Herkes kendi işinin patronu olmak istiyor. Bu bağlamda KOSGEB bu imkanı sizlere sunuyor. İş fikri KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alan yeni girişimciler için kurulmuş olan bir destek programdır. Program 2020 yılı itibarı ile 60.000 TL kadar hibe olanağı sağlamaktadır.

Kendi işinin patronu olmak isteyenlere devlet birçok kurumu aracılığı ile destek oluyor. Özellikle işgücüne katılımını artırmak için kadın girişimcilere, engelli girişimci, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına avantajlı imkanlar sağlanabiliyor. KOSGEB ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur.

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