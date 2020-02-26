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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 21:36
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    • 26.02.2020 21:36
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    Kredi faizleri birer birer çakılıyor, satışlarda büyük artış! 26 Şubat taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü?

    Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. Peki, 26 Şubat taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü? İşte detaylar

    Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü?

    Kredi çekerek ev ve arabayı düşünenler güncel faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bugüne kadar on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara başvurdu. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 26 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.05
    Taşıt kredisi: 0.96
    Konut kredisi: 0.94

    Diğer bankaların güncel faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Kredi faizleri birer birer çakılıyor, satışlarda büyük artış! 26 Şubat taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü?
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