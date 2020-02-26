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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
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    İnsan kaynağına yatırım

    Reasürans 'su , piyasasına ihtiyari reasürans desteği sunmaya başladıkları Temmuz 2016'dan bu yana reasüransın temellerine odaklanarak sigorta sektörüne en iyi hizmeti sunmak için insan kaynağına büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

    İnsan kaynağına yatırım
    VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, piyasasına ihtiyari reasürans desteği sunmaya başladıkları Temmuz 2016'dan bu yana reasüransın temellerine odaklanarak sigorta sektörüne en iyi hizmeti sunmak için insan kaynağına büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. "2020 yılı itibariyle Türkiye'de 35 çalışan sayısına ulaştık ve sayımız artmaya devam ediyor. Başarımız tarafından büyük takdir görürken, amatör ruhla çalışan ekibimizle kurumsal bir başarı hikayesi yazıyoruz" diyen Stahl, 2019'u hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirtti.

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